((الأهلية)) تفتح باب القبول للالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم ومؤازرة لقطاع
التعليم بجناحيه العام والخاص، مثنيا في الوقت نفسه على الدور الذي يضطلع
به مجلس التعليم العالي بقيادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة في تطوير التعليم الجامعي وصيانته بما يتفق
مع رؤية البحرين 2030 ويؤهل المملكة لتتبوأ موقعا تعليميا مرموقا على المستوى
الدولي والإقليمي.
وقال البروفيسور العالي بأن الجامعة الأهلية ماضية في طريقها نحو تخريج المبدعين والمتميزين القادرين على الاندماج في سوق العمل وقبل ذلك مواطنين صالحين
وفاعلين، يتحلون بمشاعر الانتماء والولاء لوطنهم العزيز وقيادتهم
الحكيمة.
وقد أعلنت الجامعة الأهلية عن
فتح
باب
القبول
في جميع برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لقبول
الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024 وكذلك الطلبة المنتقلين من الجامعات الأخرى من داخل البحرين وخارجها.
وقال البروفيسور العالي ان الطلبة المتفوقين من أصحاب المعدلات
الأكاديمية العالية يتنافسون من أجل الالتحاق بالجامعة الأهلية لما تتميز
به من ريادة كمؤسسة جامعية في مجالات الجودة والتعليم الجامعي الرصين،
منوها إلى أن جميع برامج الجامعة بدرجات البكالوريوس أو الماجستير أو
الدكتوراه مفتوحة استنادا الى قرارات مجلس التعليم العالي بعد أن
حققت الجامعة مستويات الجودة المطلوبة، كما حصلت على مجموعة من المواقع المتقدمة إقليميا وعالميا في عدد من قوائم التصنيف العالمية لاسيما في مجالات الجودة والتنمية المستدامة والبحث العلمي.
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