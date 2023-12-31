((الأهلية)) تفتح باب القبول للالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬تخريج‭ ‬المبدعين‭ ‬والمتميزين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬مواطنين‭ ‬صالحين

وفاعلين،‭ ‬يتحلون‭ ‬بمشاعر‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬لوطنهم‭ ‬العزيز‭ ‬وقيادتهم

الحكيمة‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬عن

فتح

باب‮

‬القبول

في‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬لقبول

الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬وكذلك‭ ‬الطلبة‭ ‬المنتقلين‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬ان‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعدلات

الأكاديمية‭ ‬العالية‭ ‬يتنافسون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬لما‭ ‬تتميز

به‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬كمؤسسة‭ ‬جامعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الجودة‭ ‬والتعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬الرصين،‮

‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬بدرجات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬أو‭ ‬الماجستير‭ ‬أو

الدكتوراه‭ ‬مفتوحة‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بعد‭ ‬أن

حققت‭ ‬الجامعة‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المتقدمة‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الجودة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬