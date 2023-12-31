انتخاب مجلس إدارة نادي العروبة بالتزكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انعقدت الدورة الحادية والستون للجمعية العمومية لنادي العروبة مساء السبت 30 ديسمبر الجاري 2023م بحضور أعضاء النادي حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة سورة الفاتحة على روح فقيد النادي الاخ محمود مرهون وأرواح شهداء غزة وفلسطين والأمة العربية.
بعدها تم التأكد من النصاب القانوني للاجتماع، وبدأه الرئيس السيد محمود القصاب بكلمة حول الوضع الذي تعيشه الأمة العربية كلها في مواجهة العدوان الصهيوني الاجرامي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما استعرض التحديات التي يواجهها النادي والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي عموماً. بعدها انتقل الاجتماع لمناقشة جدول أعماله حيث اعتمد التقرير الاداري الذي يوثق أنشطة النادي خلال الفترة الماضية، كما اعتمد التقرير المالي المدقق لعام 2022م والاوضاع المالية للنادي خلال عام 2023م.
بعدها قدّم مجلس الإدارة استقالته، ثم شكل الاجتماع هيئة الاشراف على الانتخابات من السيد جواد العصفور والسيد يوسف يعقوب القاسمي حيث أعلنا فوز مجلس الادارة بالتزكية. وقد عقد مجلس الادارة اجتماعه مباشرة لتوزيع المناصب بين الاعضاء حيث تم على النحو التالي: السيد محمود القصاب رئيساً، السيد جليل زبر نائباً للرئيس، السيد جمال السلمان أمين السر، السيد محمود حميدان الأمين المالي، السيد أحمد القيم رئيس لجنة الأنشطة، السيد علي جاسم حبيل نائب رئيس لجنة الأنشطة، السيد محمد سند لجنة الشباب، السيد محمد طوق لجنة الشباب، السيد فيصل الحوري لجنة الشباب.
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