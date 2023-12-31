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انتخاب مجلس إدارة نادي العروبة بالتزكية

12/31/2023 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انعقدت‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والستون‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لنادي‭ ‬العروبة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬2023م‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حداد‭ ‬وقراءة‭ ‬سورة‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬فقيد‭ ‬النادي‭ ‬الاخ‭ ‬محمود‭ ‬مرهون‭ ‬وأرواح‭ ‬شهداء‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬والأمة‭ ‬العربية‭.‬

بعدها‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للاجتماع،‭ ‬وبدأه‭ ‬الرئيس‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬القصاب‭ ‬بكلمة‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الاجرامي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬النادي‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬عموماً‭. ‬بعدها‭ ‬انتقل‭ ‬الاجتماع‭ ‬لمناقشة‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬حيث‭ ‬اعتمد‭ ‬التقرير‭ ‬الاداري‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬أنشطة‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬المدقق‭ ‬لعام‭ ‬2022م‭ ‬والاوضاع‭ ‬المالية‭ ‬للنادي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023م‭. ‬

بعدها‭ ‬قدّم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬استقالته،‭ ‬ثم‭ ‬شكل‭ ‬الاجتماع‭ ‬هيئة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬العصفور‭ ‬والسيد‭ ‬يوسف‭ ‬يعقوب‭ ‬القاسمي‭ ‬حيث‭ ‬أعلنا‭ ‬فوز‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬بالتزكية‭. ‬وقد‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬اجتماعه‭ ‬مباشرة‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬بين‭ ‬الاعضاء‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬القصاب‭ ‬رئيساً،‭ ‬السيد‭ ‬جليل‭ ‬زبر‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬السلمان‭ ‬أمين‭ ‬السر،‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬حميدان‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬القيم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأنشطة،‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬حبيل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأنشطة،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬سند‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬طوق‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب،‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬الحوري‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭.‬

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