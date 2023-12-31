انعقاد اجتماع مجلس إدارة مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بالأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الجامعة‭ ‬وهما‭: ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬الهاشم‭ ‬استشارية‭ ‬أمراض‭ ‬الوراثة‭ ‬والأمراض‭ ‬الاستقلابية‭ ‬بمدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬الطبية‭ ‬العسكرية،‭ ‬والدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفضل‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بمركز‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العالمي‭ ‬للأبحاث‭ ‬الطبية،‭

‬والدكتورة‭ ‬إجلال‭ ‬العلوي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬الزاخر‭ ‬بالعطاءات‭ ‬والأبحاث‭ ‬العلمية،‭ ‬وأن‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التطوير‭

‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة؛‭ ‬لطالما‭ ‬حرص‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬مؤشرات‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ومطابقتها‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والخدمات‭ ‬الجينية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬للمجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي‭.‬

داعياً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬المركز‭ ‬مسيرته‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعلوم‭ ‬الخارطة‭ ‬الجينية،‭ ‬والسعي‭ ‬للتصدي‭ ‬للأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬المستعصية‭ ‬عبر‭ ‬ابتكار‭ ‬الأدوية‭ ‬والعلاجات‭ ‬الوراثية،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الفحوصات‭ ‬الجينية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭

‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬البراهيم‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات‭ ‬والأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬المعز‭ ‬بخيت‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬التقرير‭

‬المرحلي‭ ‬لسير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬إنجازات‭ ‬المركز‭

‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬كاعتمادية‭ ‬الكلية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للباثولوجيين‭ (‬ CAP ‭) ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬لحفاظه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المختبرية‭ ‬المتطورة؛‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬المركز‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاعتمادية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬معايير‭ ‬ضبط‭ ‬وسلامة‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التشخيصي‭ ‬المختبري‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطور‭ ‬عمل‭ ‬المختبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الوراثة‭ ‬الخلوية،‭ ‬والوراثة‭ ‬الجزيئية‭ ‬وفحص‭ ‬الأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة،‭ ‬والأمراض‭ ‬الاستقلابية،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الأبحاث،‭ ‬وتميز‭ ‬الخدمات‭ ‬والحملات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المركز‭

‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستمر‭.‬

ولفت‭ ‬الدكتور‭ ‬بخيت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬خرج‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬المهمة‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬تشمل‭ ‬البرامج‭ ‬والأبحاث‭ ‬ومؤشرات‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحوكمة‭ ‬للمركز‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.

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ومن‭ ‬جهتها،‭ ‬عبرت‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أمل‭ ‬محمد‭ ‬الهاشم‭ ‬استشارية‭ ‬أمراض‭ ‬الوراثة‭ ‬والأمراض‭ ‬الاستقلابية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬الطبية‭ ‬العسكرية،‭ ‬وعضو‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بالمكانة‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬خليجية‭ ‬واحدة،‭ ‬ومشيدة‭ ‬أيضا‭ ‬بالمستوى‭ ‬العلمي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬وكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والذي‭ ‬أضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الجامعة‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير‭.‬

هذا،‭ ‬وأشار‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بمركز‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العالمي‭ ‬للأبحاث‭ ‬الطبية،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الوراثة‭ ‬والطب‭ ‬الدقيق‭ ‬بمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬التخصصي‭ ‬للأطفال‭ ‬بالحرس‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفضل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطب‭ ‬الوراثي‭ ‬والتباحث‭ ‬بشأن‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬لتطوير‭

‬الأبحاث‭ ‬المشتركة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬للأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأبحاث‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬حتمي‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الأعباء‭ ‬والتكاليف‭ ‬ويختصر‭ ‬الوقت‭ ‬بشكل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بحلول‭ ‬علاجية‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬تلك‭ ‬الأمراض‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬