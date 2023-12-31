جهاز الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن تظلمات الموظفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبين‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات‭ ‬تعزز‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لحقوق‭ ‬الموظفين‭ ‬وترسـخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التظلم‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تمس‭ ‬حقاً‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وذلك‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬الوظيفية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالموظفين،‭ ‬واتباع‭ ‬الأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬وفقاً‭ ‬للتعليمات‭ ‬فإن‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬يتولى‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرأي‭ ‬والمشورة‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بشأن‭ ‬تفسير‭ ‬وتطبيق‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتظلم‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حقاً‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الوظيفية‭ ‬للموظف،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات،‭ ‬وكلفت‭ ‬التعليمات‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات‭ ‬والالتزام‭ ‬بتعميمها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الموظفين‭ ‬التابعين‭ ‬لها،‭ ‬وتزويد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بتقارير‭ ‬وإحصاءات‭ ‬دورية‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬نظام‭ ‬التظلمات‭ ‬بها‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬التعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬نظمت‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬المنشأة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬وقواعد‭ ‬وإجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حقاً‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الوظيفية‭ ‬للموظف‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إجراءات‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حقاً‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الوظيفية‭ ‬للموظف‭.‬

ويمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإصدار‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بشأن‭ ‬تظلمات‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الأخرى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬