جهاز الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن تظلمات الموظفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية القرار رقم (4) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وتهدف هذه التعليمات إلى بيان الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، عند التظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية أمام لجنة التظلمات بالجهة الحكومية التابعين لها، والأحكام الخاصة باللجنة ومباشرتها لمهامها، وبيان مسؤوليات الجهات الحكومية وجهاز الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وبين رئيس جهاز الخدمة المدنية أن هذه التعليمات تعزز الحماية القانونية لحقوق الموظفين وترسـخ ثقافة التظلم لدى جميع الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا من القرارات الإدارية التي قد تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وذلك باللجوء إلى لجنة التظلمات في الجهات الحكومية، مما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف في جميع الأمور الوظيفية المرتبطة بالموظفين، واتباع الأسلوب الأمثل في اتخاذ القرارات الإدارية.
وأوضح الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أنه وفقاً للتعليمات فإن جهاز الخدمة المدنية يتولى في تقديم الرأي والمشورة الفنية والقانونية للجهات الحكومية بشأن تفسير وتطبيق الأحكام المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام هذه التعليمات، وكلفت التعليمات الجهة الحكومية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات والالتزام بتعميمها على كل الموظفين التابعين لها، وتزويد جهاز الخدمة المدنية بتقارير وإحصاءات دورية عن سير عمل نظام التظلمات بها.
وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أن التعليمات الصادرة نظمت تشكيل لجنة التظلمات المنشأة في كل جهة حكومية، وقواعد وإجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف أمام لجنة التظلمات، بالإضافة إجراءات الطعن على القرارات النهائية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار رقم (4) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وغيره من القرارات الأخرى، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الخدمة المدنية
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