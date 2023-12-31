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إطلاق الخدمات الإلكترونية لمراكز تمكين الشباب

12/31/2023 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ومنظومتها‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬لخلق‭ ‬أفضل‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬أمامهم،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬أمام‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بإطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬إدارياً،‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتدريب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الجهد‭ ‬ويسهل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملات‭ ‬ويسرعها‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالشكل‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭.‬

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬عبر‭ ‬تسخير‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭ ‬والعمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬لاحتضان‭ ‬طاقات‭ ‬الشباب‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتسليحهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والقدرات‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬استمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أدوات‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب،‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وأنشطة‭ ‬شبابية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وثقافية‭ ‬وفكرية‭ ‬ورياضية‭ ‬تبني‭ ‬عقولهم‭ ‬وترتقي‭ ‬بوعيهم‭ ‬وفكرهم،‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬تلك‭ ‬المواهب‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الدعم‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قد‭ ‬دشنت‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لمراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬والبرامج‭ ‬والأنشطة،‭ ‬تراخيص‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬والعقود،‭ ‬صرف‭ ‬الإعانة‭ ‬السنوية‭ ‬والميزانيات‭ ‬التقديرية‭ ‬للمصروفات‭ ‬والإيرادات،‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬ومحاضر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وانعقادها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعاملات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭.‬

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