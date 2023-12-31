إطلاق الخدمات الإلكترونية لمراكز تمكين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز تمكين الشباب ومنظومتها الإدارية والفنية لخلق أفضل نموذج عمل إداري في تلك المراكز بما يعزز من دورها في دعم الشباب وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وتوفير الفرص التدريبية أمامهم، وهو الأمر الذي يتوافق مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والرامية إلى تعزيز البيئة المثالية أمام تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تنظيم مراكز تمكين الشباب إدارياً، عبر تدشين الخدمات الإلكترونية وتدريب العاملين في المراكز على كيفية استخدام النظام الجديد الذي يهدف إلى توفير الجهد ويسهل من عملية إتمام المعاملات ويسرعها بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة مراكز تمكين الشباب.
وبينت وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة تهدف من إطلاق الخدمات الإلكترونية إلى تطوير عمل مراكز تمكين الشباب بشكل دائم عبر تسخير التقنيات الحديثة التي توفرها التكنولوجيا وتوفير أفضل الحلول للتحول الرقمي في عملها وتعزيز مستويات الأداء والعمليات الإدارية في المراكز.
وأوضحت وزيرة شؤون الشباب أن مراكز تمكين الشباب في مختلف محافظات مملكة البحرين تمثل المكان المناسب لاحتضان طاقات الشباب والاستثمار في مواهبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتسليحهم بالخبرات والقدرات ليكونوا قادرين على تولي مسؤولية استمرار مسيرة التنمية في المملكة، مشيرة الى أن مراكز تمكين الشباب تعد من أهم أدوات تطوير قدرات الشباب، لما تقدمه من خدمات وأنشطة شبابية واجتماعية وثقافية وفكرية ورياضية تبني عقولهم وترتقي بوعيهم وفكرهم، وتسعى إلى اكتشاف وصقل وإبراز تلك المواهب.
وكانت إدارة الدعم والخدمات في وزارة شؤون الشباب قد دشنت الخدمات الإلكترونية لمراكز تمكين الشباب التي تشمل الخطة السنوية والبرامج والأنشطة، تراخيص الدعم والرعاية والعقود، صرف الإعانة السنوية والميزانيات التقديرية للمصروفات والإيرادات، الجمعيات العمومية ومحاضر الاجتماعات وانعقادها، بالإضافة إلى المعاملات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
MENAFN31122023000055011008ID1107672794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.