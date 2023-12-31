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مئات الشهداء والمصابين في 12 مجزرة ارتكبها الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

12/31/2023 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كثفت‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحتدم‭ ‬فيه‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬حول‭ ‬أنقاض‭ ‬بلدات‭ ‬ومخيمات‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬العدوان‭.‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬استمر‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭ ‬والبحر‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭.‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أمس،‭ ‬استشهاد‭ ‬150‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬اخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وذكر‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬ارتكب‭ ‬12‭ ‬مجزرة‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬150‭ ‬شهيدا‭ ‬و286‭ ‬إصابة‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬ألفا‭ ‬و822‭ ‬شهيدا‭ ‬و56‭ ‬ألفا‭ ‬و451‭ ‬مصابا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأستشهد‭ ‬40‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬ليلي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وانتشلت‭ ‬18‭ ‬جثة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬فيما‭ ‬دفن‭ ‬العديدون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بطيحان‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الانفجار‭ ‬أتينا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬ووجدنا‭ ‬الشهداء‭ ‬أينما‭ ‬كان‭. ‬استخرجنا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تقريبا‭ ‬15‭ ‬شهيدا‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬شهيدا‭ ‬آخر‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭.‬

واستهدفت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬منطقتي‭ ‬المغازي‭ ‬والبريج‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬واحد‭ ‬ودفع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬للفرار‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬خطوط‭ ‬جبهة‭ ‬يشتبك‭ ‬فيها‭ ‬مقاتلو‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وأظهر‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬مسعفين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬ويحملون‭ ‬طفلا‭ ‬مصابا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حطام‭ ‬يتصاعد‭ ‬منه‭ ‬الدخان‭. ‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية،‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬الأسبق،‭ ‬خطيب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬يوسف‭ ‬سلامة،‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأدى‭ ‬العدوان‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬وعددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬ونقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬دفعا‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬لخطر‭ ‬المجاعة‭. ‬

وتمنع‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬أغلب‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والدواء‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ولا‭ ‬تكفي‭ ‬قوافل‭ ‬المساعدات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬القطاع‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬السكان،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

وتظهر‭ ‬صور‭ ‬التقطتها‭ ‬رويترز‭ ‬أمس‭ ‬نازحين‭ ‬خارج‭ ‬خيامهم‭ ‬المؤقتة‭ ‬البدائية‭ ‬المنصوبة‭ ‬بين‭ ‬ركام‭ ‬وأنقاض‭ ‬المنازل‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وسعى‭ ‬بعضهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬النظيفة‭.‬

وحذّرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬المتزايد‭ ‬لانتشار‭ ‬أمراض‭ ‬معدية‭. ‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬على‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مجاعة‭.‬

ومع‭ ‬احتدام‭ ‬العدوان،‭ ‬دان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرهيبة‮»‬‭ ‬و«العقاب‭ ‬الجماعي‮»‬‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

ويدعو‭ ‬جوتيريش‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬فيما‭ ‬تعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مواصلة‭ ‬عدوانها‭ ‬حتى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭.‬

حثت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأساسية،‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الحرب‭ ‬وعبرت‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬نطاق‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

لكن‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬نتنياهو‭ ‬السبت،‭ ‬وقال‭ ‬فيها‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يستقيل‭ ‬رغم‭ ‬إظهار‭ ‬استطلاعات‭ ‬للرأي‭ ‬تراجع‭ ‬التأييد‭ ‬لحكومته‭ ‬ودفاعه‭ ‬عن‭ ‬سجله‭ ‬الأمني‭ ‬رغم‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬لن‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تخفيف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوجها‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيتعين‭ ‬عليها‭ ‬السيطرة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬مكتظة‭ ‬الآن‭ ‬بالمدنيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬لإقامة‭ ‬‮«‬مدن‭ ‬خيام‮»‬‭ ‬للأسر‭ ‬النازحة‭ ‬التي‭ ‬تبيت‭ ‬في‭ ‬العراء‭. ‬

ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستمثل‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬الجيب‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحصرية‭ ‬وبما‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬وآفاق‭ ‬إعلان‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬تصريحاته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ويتولى‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬إن‭ ‬الحدود‭ ‬هي‭ ‬المصدر‭ ‬المرجح‭ ‬للتسليح‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬حماس‭ ‬عبر‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ‭ ‬المسؤول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬سيطرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬لإعادة‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

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