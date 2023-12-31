الشورى يودع 2023 ببسط الرقابة البرلمانية على صندوق التقاعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬المعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بوجوب‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ - ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ - ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬منهما‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تدير‭ ‬حسابين،‭ ‬أولهما‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬ويخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وتقديم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والحساب‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬حساب‭ ‬صندوق‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ (‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭).‬





وبينت‭ ‬د‭. ‬الدلال‭ ‬ان‭ ‬مقترحات‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بإجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الأول‭ ‬لحذف‭ ‬كلمة‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تابع‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬أما‭ ‬التعديل‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬تقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي،‭ ‬عازية‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يعين‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬لبسط‭ ‬رقابة‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتحديدًا‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وموارده‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬الاشتراكات‭ ‬والمبالغ‭ ‬والرسوم‭ ‬والإعانات‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها،‭ ‬كما‭ ‬تتفق‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحة‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للتأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬الرقابة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬الصناديق‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬الهيئة‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬في‭ ‬رقابتها‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬أعطيت‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬تطلع‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وإبداء‭ ‬ملاحظاتها‭ ‬سواء‭ ‬إيجابية‭ ‬أو‭ ‬سلبية،‭ ‬وهذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭.‬









د. جهاد الفاضل: مجلس إدارة جديد لهيئة التأمين قريبًا

أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬يعتبر‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لصلاحية‭ ‬المجلسين،‭ ‬وينسجم‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العامة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬جاء‭ ‬لإعطاء‭ ‬ضمانة‭ ‬تشريعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬إدارته‭.‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬موضوع‭ ‬الأثر‭ ‬المترتب‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬أو‭ ‬الرفض‭ ‬للحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مفندة‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬واعتماد‭ ‬التقارير‭ ‬والحسابات‭ ‬مشكل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والاتحادين‭ ‬العماليين،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬واحدة‭ ‬لتمثل‭ ‬برأيها‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وذكرت‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالي‭ ‬منتهية‭ ‬صلاحيته‭ ‬وسيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬قريبًا،‭ ‬وهذا‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬سيتولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬الجديدة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬التشريعي‭ ‬للحساب‭ ‬الختامي‭ ‬استوحت‭ ‬فكرته‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬لدى‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانيات‭ ‬الجديدة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نتطلع‭ ‬إليه‭ ‬لإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬التقاعدي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬استكمال‭ ‬لمنظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬ترتبط‭ ‬بأداء‭ ‬الهيئة‭ ‬وحوكمة‭ ‬إدارتها‭ ‬للمال‭ ‬العام‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المجلسين‭.‬









د. الحداد: مشروع القانون لحماية المال العام وتنميته

أوضح‭ ‬الشوري‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬سيما‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وهو‭ ‬مطلب‭ ‬برلماني‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ - ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ - ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬منهما‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬وإلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬متحققًا‭ ‬وناجزًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬لحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتنميته‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والمثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬لمواصلة‭ ‬توثيق‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لتحقيق‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬









ردا على استفسار د. أبل

ممثل هيئة التأمين الاجتماعي: حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة للأجانب وليس صندوقا

قال‭ ‬الشوري‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أبل‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬تضم‭ ‬عدة‭ ‬صناديق،‭ ‬وسيأتي‭ ‬قريبًا‭ ‬صندوق‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬للموظفين‭ ‬الأجانب،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬تشريع‭ ‬يلزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بعرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للصناديق‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبتعد‭ ‬عن‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬التعبيرات‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬التشريعات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬لديها‭ ‬صندوق‭ ‬للحوادث‭ ‬بحكم‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬ولديه‭ ‬مبالغ‭ ‬متراكمة‭ ‬بهذا‭ ‬الصندوق‭.‬

وأوضح‭ ‬ممثل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬مكافأة‭ ‬الأجانب‭ ‬ليس‭ ‬صندوقا‭ ‬وإنما‭ ‬حساب‭ ‬خاص‭ ‬لنظام‭ ‬المكافأة‭ ‬ضمن‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬









د. السلمان: إعادة صياغة المادة الأولى لتواكب المستجدات التشريعية

أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬مقررة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بوجوب‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ - ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ - ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬منهما‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما‭.‬

وبينت‭ ‬د‭. ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬قررت‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬السلمان‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مبررات‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والإضافة‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬سوف‭ ‬تتحقق‭ ‬لو‭ ‬اقتصرت‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتواكب‭ ‬بذلك‭ ‬المستجدات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬صناديق‭ ‬ومعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينية،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬دمج‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬تقاعد‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬وصندوق‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬فيتحقق‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬فكرة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬فيبسط‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬رقابتهما‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬









العرادي يتفق مع الصياغة الجديدة لمشروع القانون

اتفق‭ ‬الشوري‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬مع‭ ‬الصياغة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬للمادة‭ ‬ضمن‭ ‬مشرع‭ ‬قانون‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬عالجت‭ ‬كيفية‭ ‬تقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد،‭ ‬ونشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بالملاحظات‭.‬

وأوضح‭ ‬العرادي‭ ‬أن‭ ‬الصياغة‭ ‬الجديدة‭ ‬متقنة‭ ‬تسمح‭ ‬ببسط‭ ‬الرقابة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتسمح‭ ‬كذلك‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬









لنعيمي: وجوب التركيز على الاستثمار وإنماء الصندوق

شدد‭ ‬الشوري‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإنماء‭ ‬الصندوق،‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬الإغفال‭ ‬عن‭ ‬إنماء‭ ‬الاستثمار‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬ذوي‭ ‬المهارة‭ ‬والإخلاص‭ ‬اثناء‭ ‬استثمار‭ ‬الصناديق‭.‬

وأوضح‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬تتم‭ ‬ضمن‭ ‬عدة‭ ‬سلاسل‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية،‭ ‬وهذه‭ ‬الصناديق‭ ‬تابعة‭ ‬للموظفين‭ ‬ومعاشاتهم‭ ‬وتمس‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الماهر‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬









الزايد تقترح اعتماد توصية النواب.. والبوعينين يعقب

اقترحت‭ ‬الشورية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬اعتماد‭ ‬توصية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬إليها‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخلاف‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حددت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الحسابين‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتقاعد‭ ‬والآخر‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭ ‬خص‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بتولي‭ ‬حساب‭ ‬هذين‭ ‬الصندوقين‭ ‬المتعلقين‭ ‬بالتقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬وبالتالي‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ينصرف‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده،‭ ‬لمباشرة‭ ‬رقابة‭ ‬الأداء‭ ‬والنتائج‭ ‬أما‭ ‬المسائل‭ ‬الحسابية‭ ‬فهي‭ ‬تخضع‭ ‬لما‭ ‬ينتهي‭ ‬إليه‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬ويقره‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وإن‭ ‬إبداء‭ ‬الملاحظات‭ ‬حول‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬بسط‭ ‬الرقابة‭ ‬والتشارك‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬والإصلاحات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطور‭ ‬وتلبية‭ ‬التطلعات‭.‬

بدوره،‭ ‬عقب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مداخلة‭ ‬دلال‭ ‬الزايد،‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬هنالك‭ ‬فرق‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحسابين،‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬وحساب‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات،‭ ‬ولذلك‭ ‬صدر‭ ‬قانونين‭ ‬منفصلين‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬قانون‭ ‬واحد‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬معهما‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬بإشعار‭ ‬الدولة‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬اللفظ‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬هو‭ ‬النص‭ ‬الأسلم‭ ‬وتفادى‭ ‬أمرين،‭ ‬أولا‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬المفارقة‭ ‬بين‭ ‬الأمرين‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه،‭ ‬والأمر‭ ‬الثاني‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أما‭ ‬النص‭ ‬المعدل‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬فإنه‭ ‬يصبح‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬