الزميلة هالة كمال الدين تفوز بجائزة أفضل مقال صحفي للجائزة العربية لمكافحة التدخين ((مكين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فازت الزميلة هالة كمال الدين بجائزة أفضل مقال صحفي ضمن الدورة الأولى للجائزة العربية لمكافحة التدخين «مكين»، التي أقيمت بمشاركة 12 دولة عربية. جاء ذلك خلال حفل توزيع الجائرة الذي أقيم بمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية،
وأكدت د. جميلة نصر الأمين العام للجائزة العربية لمكافحة التدخين (مكين) أن الجائزة ستكون داعما قويا لنمط الحياة الصحية الذي نتمناه للمواطن العربي، لافتة إلى أن الجائزة ستعمل على إنشاء مكتبة عربية غنية وثرية بالأبحاث التي تكافح التدخين وتضع نمط حياة صحية للوقاية من أضراره، ونحن في هذا نتكاتف معا ككل كنقابة أطباء الإسماعيلية والمهن الطبية كلها.
بدورها أكدت د. أمل الجودر سفيرة الجائزة من مملكة البحرين أهمية الجائزة، منوهة بحجم المشاركات البحرينية في الجائزة التي وصلت إلى عشر مشاركات، وهو ما يدل على غناها بالإبداعات البشرية على الرغم من صغر حجمها، مشيرة إلى أن مكافحة التدخين مطلب حيوي والجائزة جاءت لمكافحة هذه الآفة ولإنشاء مكتبة غنية وثرية لنشر فوائد الإقلاع عن التدخين، وهنأت الفائزين من مملكة البحرين ومن باقي الدول العربية بحصدهم الجوائز أمس.
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