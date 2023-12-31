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الزميلة هالة كمال الدين تفوز بجائزة أفضل مقال صحفي للجائزة العربية لمكافحة التدخين ((مكين))

12/31/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت‭ ‬الزميلة‭ ‬هالة‭ ‬كمال‭ ‬الدين‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقال‭ ‬صحفي‭ ‬ضمن‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬للجائزة‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬‮«‬مكين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجائرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمحافظة‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬

وأكدت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬نصر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجائزة‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ (‬مكين‭) ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستكون‭ ‬داعما‭ ‬قويا‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬الذي‭ ‬نتمناه‭ ‬للمواطن‭ ‬العربي،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مكتبة‭ ‬عربية‭ ‬غنية‭ ‬وثرية‭ ‬بالأبحاث‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬التدخين‭ ‬وتضع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬أضراره،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬نتكاتف‭ ‬معا‭ ‬ككل‭ ‬كنقابة‭ ‬أطباء‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬والمهن‭ ‬الطبية‭ ‬كلها‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬أمل‭ ‬الجودر‭ ‬سفيرة‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬الجائزة،‭ ‬منوهة‭ ‬بحجم‭ ‬المشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬مشاركات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬غناها‭ ‬بالإبداعات‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صغر‭ ‬حجمها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬مطلب‭ ‬حيوي‭ ‬والجائزة‭ ‬جاءت‭ ‬لمكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬ولإنشاء‭ ‬مكتبة‭ ‬غنية‭ ‬وثرية‭ ‬لنشر‭ ‬فوائد‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬وهنأت‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بحصدهم‭ ‬الجوائز‭ ‬أمس‭.‬

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