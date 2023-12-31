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((أخبـار الـخـلـيـج)) تهنئ بحلول العام الجديد وتدعو الله أن يعم السلام في فلسطين والعالم

12/31/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأسرة‭ ‬التحرير‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬الجديد،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار،‭ ‬وأن‭ ‬يجعله‭ ‬عام‭ ‬خيرٍ‭ ‬وبركة‭ ‬على‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭.‬

وندعو‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬آلام‭ ‬وأحزان‭ ‬أشقائنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬جراء‭ ‬ما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬الاحتلال‭.‬

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