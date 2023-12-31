((أخبـار الـخـلـيـج)) تهنئ بحلول العام الجديد وتدعو الله أن يعم السلام في فلسطين والعالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأسرة التحرير وجميع العاملين في «أخبار الخليج» بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الغالية بدوام التقدم والتطور والازدهار، وأن يجعله عام خيرٍ وبركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وندعو الله سبحانه وتعالى مع العام الجديد أن يخفف آلام وأحزان أشقائنا في غزة والأراضي المحتلة جراء ما يتعرضون له من جرائم إبادة جماعية على أيدي الاحتلال.
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