جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة
التاريخ
12/31/2023 3:12:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن تسريح 5 الوية قتالية في قطاع غزة منها لواءا احتياط 551 و 14 وثلاثة الوية تدريب .
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