شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات عشائر محافظة معان وعشائر البري من منطقة البادية الشمالية الغربية وعشائر الحدادين، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته المكثفة والمتواصلة لتحقيق الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.وقالوا، خلال لقائهم اليوم الأحد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في ثلاثة لقاءات منفصلة، إن جهود جلالة الملك أيقظت الضمير العالمي، وفندت السردية الإسرائيلية لعدوانها على الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وفي مستهل هذه اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه الكبير بأبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.

واشار العيسوي إلى جهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعيه لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

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