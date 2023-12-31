الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، إن الاحتفال بالعام الجديد مستحيل، علما أنه سيبدأ كما ينتهي هذا العام بذات المعاناة التي لا توصف في غزة.
ورأت الملكة في منشور عبر "إنستغرام"، أن عام 2023 ألقى بظلاله القاتمة على الإنسانية، مضيفةً: "أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع".
وأشارت الملكة إلى أن عام 2023 سلط الضوء على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية، وعلى أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة، وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم.
وتابعت: "اخترت أن أجد الأمل بهذا النور والإيمان بقوة الخير البشري وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا".
MENAFN31122023000208011052ID1107672746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.