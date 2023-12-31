الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، إن الاحتفال بالعام الجديد مستحيل، علما أنه سيبدأ كما ينتهي هذا العام بذات المعاناة التي لا توصف في غزة.



ورأت الملكة في منشور عبر "إنستغرام"، أن عام 2023 ألقى بظلاله القاتمة على الإنسانية، مضيفةً: "أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع".



وأشارت الملكة إلى أن عام 2023 سلط الضوء على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية، وعلى أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة، وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم.

وتابعت: "اخترت أن أجد الأمل بهذا النور والإيمان بقوة الخير البشري وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا".