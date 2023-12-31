شاهد.. المقاومة تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا

شاهد.. المقاومة تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا
التاريخ
12/31/2023 3:12:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام فيديو يظهر استيلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة أثناء مهمة استخباراتية لها في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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