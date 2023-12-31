ولي العهد: غزة تعلم العالم كل يوم - فيديو
التاريخ
12/31/2023 3:12:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقطع فيديو عبر“انستغرام” حول معاناة أهالي غزة بسبب الحرب التي يشهدها القطاع.
وعلق سموه على مقطع الفيديو؛“غزة تعلم العالم كل يوم”.
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