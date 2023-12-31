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ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

12/31/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.


وجاء إعلان الملكة خلال خطابها بمناسبة العام الجديد أنها تعتزم التخلي عن العرش في 14 يناير المقبل، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش في سن الحادية والثلاثين بعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.


أكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار في بيان صحفي أشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".


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