هآرتس العبرية:إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، أن "إسرائيل" وقعت في فخ استراتيجي، وضعها أمام حرب طويلة الأمد قد تصبح متعددة الجبهات.



وأشار التقرير إلى أن المعلومات الاستخباراتية أساءت تقدير خطر حماس قبل 7 أكتوبر، وبات لزاما على خطط الحرب ترشيد استهلاك مخزونات الأسلحة تحسبا لحرب طويلة الأمد.



وأوضح التقرير أن "إسرائيل" تواجه تهديدات أمنية على جبهات عدة وحرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد.



وفصل تقرير صحيفة هآرتس ملامح ما يصفه بأنه معضلة وفخ استراتيجي وقعت فيه "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر وربما قبل ذلك.



وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين استصغروا قوة حماس، بينما أغفلت المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التهديد الذي تشكله الحركة، فضلا عن الخطط الهجومية والدفاعية التي كان يعد لها مقاتلو حماس ضد الجيش.



وعن شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في قطاع غزة، ذكرت هآرتس أن القرار أساسا اتخذ في ظل وضع صعب وجدت "إسرائيل" نفسها فيه، يسوده جدال في أعلى هرم السلطة.



وبعد 3 أشهر تقول هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يعتمد على تحقيق إنجازات تدريجية، بينما تعيب على الانتشار التكتيكي المكثف عبر ثلثي أراضي القطاع أنه يسبب مساحة واسعة للاشتباك ونقاط الضعف كذلك.



وتشدد هآرتس على الحاجة للحفاظ على مخزونات الأسلحة لاحتمال تطور حرب مكثفة مع حزب الله في الشمال.



وبقدر تلك الأهمية تبرز التحذيرات من تداعيات الاستنفار المستمر لنظام الاحتياط والأعباء الاقتصادية وأثرها على الجاهزية القتالية طويلة الأمد، تحسبا لاندلاع حرب متعددة الجبهات.

