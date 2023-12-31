حجاوي اليرموك تصدر العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية باللغة الإنجليزية.



وتضمن العدد مقالًا لرئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، تناول فيه المساعي الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، فيما يخص القضية الفلسطينية، وجهود جلالته إزاء ما تتعرض له غزة من عدوان سافر.



كما تضمن العدد مقالًا لعضو المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الحجاوي للهندسة الدكتور نبيل الفيومي، قدم خلاله خارطة طريق لدمج المهارات الرقمية في المناهج الأكاديمية لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات الصناعة وسوق العمل.

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