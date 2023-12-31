حجاوي اليرموك تصدر العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية باللغة الإنجليزية.
وتضمن العدد مقالًا لرئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، تناول فيه المساعي الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، فيما يخص القضية الفلسطينية، وجهود جلالته إزاء ما تتعرض له غزة من عدوان سافر.
كما تضمن العدد مقالًا لعضو المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الحجاوي للهندسة الدكتور نبيل الفيومي، قدم خلاله خارطة طريق لدمج المهارات الرقمية في المناهج الأكاديمية لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات الصناعة وسوق العمل.
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