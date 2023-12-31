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ندوة توصي بتعميق البحث العلمي لتثبيت طريق الإيلاف القرشي عبر الكرك

12/31/2023 3:12:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوصى مختصون بمجال التراث الأردني بتعميق البحث العلمي لتثبيت المحطات والأسواق المرتبطة بطريق الإيلاف القرشي المتواجدة في الكرك ومختلف أراضي الأردن، وتطوير محطات مسار الإيلاف القرشي في الأغوار الجنوبية لتقوم بدرها الفاعل على المستوى الاقتصادي والثقافي.


جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة الهاشمية في الأغوار الجنوبية، بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في التراث، وملتقى غور المزرعة الثقافي، وجامعة آل البيت، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومنتدى ياجوز وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية، بعنوان: "توثيق طريق الإيلاف القرشي عبر الكرك"، وذلك في جمعية غور النميرة.

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