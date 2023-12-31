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الدويري يوضح حول سلاح القسام الجديد سام-7

12/31/2023 3:12:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية بصاروخ "سام-7′′، حيث كثفت إسرائيل استخدام المروحيات لدعم قواتها التي تواجه مقاومة شرسة في مخيم البريج.
بدوره قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن "سام-7" يختلف تماما عن قذيفة "الياسين-105′′، لأن الأخيرة تستخدم ضد هدف ثابت أو متحرك بسرعة بطيئة جدا وفيما لا يتجاوز 150 مترا، بينما "سام-7" -الذي يعرف أيضا باسم "ستريلا-2"- يصل مداه إلى 1.5 كيلومتر وهو يعود لسبعينيات القرن الماضي.

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