الدويري يوضح حول سلاح القسام الجديد سام-7

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية بصاروخ "سام-7′′، حيث كثفت إسرائيل استخدام المروحيات لدعم قواتها التي تواجه مقاومة شرسة في مخيم البريج.
بدوره قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن "سام-7" يختلف تماما عن قذيفة "الياسين-105′′، لأن الأخيرة تستخدم ضد هدف ثابت أو متحرك بسرعة بطيئة جدا وفيما لا يتجاوز 150 مترا، بينما "سام-7" -الذي يعرف أيضا باسم "ستريلا-2"- يصل مداه إلى 1.5 كيلومتر وهو يعود لسبعينيات القرن الماضي.
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