رئيس الوزراء: نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على أهلنا في فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة“نستقبلُ عاماً جديداً، وما زال أهلنا في قطاع غزَّة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الغاشم”.



وكتب الخصاونة عبر منصة“إكس”، مساء اليوم الأحد،“نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على أهلنا في فلسطين، وقد زال العدوان والحصار والاحتلال، وأدام الله على أردنِّنا العزيز الخير والمنعة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليُّ العهد”.

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