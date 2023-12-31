تتويج الفائزين في بطولة العيد الوطني لترويض الجياد الدريساج‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، قائد فريق الفرسان، نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة،
بطولة العيد الوطني المجيد لترويض الجياد "الدريساج" على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة والتي جاءت تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم .
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الفرسان في مختلف الفئات وسط منافسة مفتوحة وقوية على المراكز الأولى وحضور جيد من الجماهير.
وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى عبر لجنة الحكام، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
الفئة الأولى انترو (مساحة الميدان 20 متر x 40 متر)، حيث فاز بالمركز الأول في فئة الناشئين الفارس عبدالهادي مع الجواد المونوكينسكي بمعدل (72.917)، والمركز الثاني ألبون ليكات مع الجواد ماهير بمعدل (69.167)، والمركز الثالث ليديا برون مع الجواد فولي دو سول بمعدل (66.667)، وفي فئة العموم للكبار حقق الفارس محمد المعباد المركز الأول مع الجواد كاتالينا بمعدل (76.875)، والمركز الثاني سيدأنور الجبل مع الجواد أونيس مار بمعدل (73.333)، والمركز الثالث الفارس علي معتوق مع الجواد روبي سين بمعدل (70.958).
الفئة الثانية: بريليم 2 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر، حيث فاز بالمركز الأول في فئة الناشئين الفارسة حنان مع الجواد كوينتون أن أس بمعدل (66.852)، والمركز الثاني ليديا براون مع الجواد أي ليديز مان بمعدل (63.889) والمركز الثالث تيغان هاريسون مع الجواد كرايان بمعدل (59.870)، أما في فئة العموم للكبار فاز المركز الأول مارين روجر مع الجواد تريومفي دي ريفيرلاند بمعدل (74.444)، والمركز الثاني كاميل ليكات مع الجواد ألفي مون بمعدل (74.259)، والمركز الثالث كارليجن ليفلانغ مع الجواد جايرو بمعدل (73.148).
الفئة الثالثة: نوفيس 2 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر)، وجاءت في المركز الأول الفارسة ماريا جيرمونوفا مع الجواد آركو بمعدل (70.690)، والمركز الثاني أوليفر والتر مع الجواد ألفي مون بمعدل (68.103)، فيما احتل الفارس عباس عدوين المركز الثالث مع الجواد سالار بمعدل (67.414)
الفئة الرابعة: إلمنتري 1 (مساحة الميدان 20 متر x 40 متر)، جاءت في المركز الأول الفارسة ميغان بلاك مع الجواد جارانيرو سي في آي بمعدل (68.448)، والمركز الثاني ماريا جيرمونوفا مع الجواد آركو بمعدل (67.931)، والمركز الثالث أوليفر والتر مع الجواد مايسترو بمعدل (67.586).
الفئة الخامسة: متوسط 1 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر)، تمكن الفارس أوليفر والتر من تحقيق المركز الأول مع الجواد زيمبا بمعدل (66.667)، والمركز الثاني ميغان بلاك مع الجواد جارانيرو سي في آي بمعدل (66.333)، واحتلت نفس الفارسة المركز الثالث مع الجواد كاجو بمعدل (66.000).
الفئة السادسة: متقدم متوسط 1 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر)، تمكن الفارس عبدالرضا العفو من حصد المركز الأول مع الجواد ليميتد أوبشن بمعدل (65.806)، والفارس أوليفر والتر المركز الثاني مع الجواد زيمبا بمعدل (65.000)، ونفس الفارس حقق المركز الثالث بمعدل (64.194) مع الجواد كاجو.
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