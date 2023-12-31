تتويج الفائزين في بطولة العيد الوطني لترويض الجياد الدريساج‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، قائد فريق الفرسان، نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة،بطولة العيد الوطني المجيد لترويض الجياد "الدريساج" على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة والتي جاءت تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم .

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الفرسان في مختلف الفئات وسط منافسة مفتوحة وقوية على المراكز الأولى وحضور جيد من الجماهير.

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى عبر لجنة الحكام، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الفئة الأولى انترو (مساحة الميدان 20 متر x 40 متر)، حيث فاز بالمركز الأول في فئة الناشئين الفارس عبدالهادي مع الجواد المونوكينسكي بمعدل (72.917)، والمركز الثاني ألبون ليكات مع الجواد ماهير بمعدل (69.167)، والمركز الثالث ليديا برون مع الجواد فولي دو سول بمعدل (66.667)، وفي فئة العموم للكبار حقق الفارس محمد المعباد المركز الأول مع الجواد كاتالينا بمعدل (76.875)، والمركز الثاني سيدأنور الجبل مع الجواد أونيس مار بمعدل (73.333)، والمركز الثالث الفارس علي معتوق مع الجواد روبي سين بمعدل (70.958).

الفئة الثانية: بريليم 2 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر، حيث فاز بالمركز الأول في فئة الناشئين الفارسة حنان مع الجواد كوينتون أن أس بمعدل (66.852)، والمركز الثاني ليديا براون مع الجواد أي ليديز مان بمعدل (63.889) والمركز الثالث تيغان هاريسون مع الجواد كرايان بمعدل (59.870)، أما في فئة العموم للكبار فاز المركز الأول مارين روجر مع الجواد تريومفي دي ريفيرلاند بمعدل (74.444)، والمركز الثاني كاميل ليكات مع الجواد ألفي مون بمعدل (74.259)، والمركز الثالث كارليجن ليفلانغ مع الجواد جايرو بمعدل (73.148).

الفئة الثالثة: نوفيس 2 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر)، وجاءت في المركز الأول الفارسة ماريا جيرمونوفا مع الجواد آركو بمعدل (70.690)، والمركز الثاني أوليفر والتر مع الجواد ألفي مون بمعدل (68.103)، فيما احتل الفارس عباس عدوين المركز الثالث مع الجواد سالار بمعدل (67.414)

الفئة الرابعة: إلمنتري 1 (مساحة الميدان 20 متر x 40 متر)، جاءت في المركز الأول الفارسة ميغان بلاك مع الجواد جارانيرو سي في آي بمعدل (68.448)، والمركز الثاني ماريا جيرمونوفا مع الجواد آركو بمعدل (67.931)، والمركز الثالث أوليفر والتر مع الجواد مايسترو بمعدل (67.586).

الفئة الخامسة: متوسط 1 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر)، تمكن الفارس أوليفر والتر من تحقيق المركز الأول مع الجواد زيمبا بمعدل (66.667)، والمركز الثاني ميغان بلاك مع الجواد جارانيرو سي في آي بمعدل (66.333)، واحتلت نفس الفارسة المركز الثالث مع الجواد كاجو بمعدل (66.000).

الفئة السادسة: متقدم متوسط 1 (مساحة الميدان 20 متر x 60 متر)، تمكن الفارس عبدالرضا العفو من حصد المركز الأول مع الجواد ليميتد أوبشن بمعدل (65.806)، والفارس أوليفر والتر المركز الثاني مع الجواد زيمبا بمعدل (65.000)، ونفس الفارس حقق المركز الثالث بمعدل (64.194) مع الجواد كاجو.