سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية كوبا الصديق مزيدًا من الازدهار والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا بهذه المناسبة.
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