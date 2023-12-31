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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير

12/31/2023 3:06:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية كوبا الصديق مزيدًا من الازدهار والنماء.


كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا بهذه المناسبة.

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