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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية هايتي بذكرى الاستقلال

12/31/2023 3:06:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إريل هنري رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية هايتي الصديق مزيدًا من التقدم والنماء.

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