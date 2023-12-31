سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية هايتي بذكرى الاستقلال

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية هايتي بذكرى الاستقلال
التاريخ
12/31/2023 3:06:33 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إريل هنري رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية هايتي الصديق مزيدًا من التقدم والنماء.
MENAFN31122023000055011008ID1107672703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.