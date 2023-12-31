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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير

12/31/2023 3:06:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية كوبا الصديق بمزيد التقدم والازدهار.

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