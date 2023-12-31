جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير

جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير
التاريخ
12/31/2023 3:06:33 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية كوبا الصديق بمزيد التقدم والازدهار.
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