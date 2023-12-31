جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية هايتي بذكرى الاستقلال

جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية هايتي بذكرى الاستقلال
التاريخ
12/31/2023 3:06:33 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس إريل هنري رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية هايتي الصديق بمزيد التقدم والازدهار.
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