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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية هايتي بذكرى الاستقلال

12/31/2023 3:06:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس إريل هنري رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.


وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية هايتي الصديق بمزيد التقدم والازدهار.

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