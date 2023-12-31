لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة تعقد اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023، برئاسة المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس اللجنة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في العمل ومتطلبات إدماج احتياجات المرأة في العمل، ومتابعة الموضوعات المتصلة بمهام عمل اللجنة وأهدافها في النهوض بقدرات أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها.

كما تناول الاجتماع مناقشة إطلاق جائزة الإبداع والتميز لأعضاء النيابة العامة ومنتسبيها من أجل دعم العمل الإبداعي في النيابة العامة وتطويره على نحو يسهم في بناء بيئة مؤسسية محفزة ومشجعة لتنفيذ الأفكار التطويرية، وبما ينعكس إيجاباً على مقومات العدالة الجنائية وسبل تحقيقها، إضافة إلى مناقشة عدد من الرؤى المتعلقة بتعزيز ثقافة المرونة من خلال تقديم ترتيبات عمل مرنة وخيارات العمل عن بعد.