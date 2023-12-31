لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة تعقد اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023، برئاسة المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس اللجنة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في العمل ومتطلبات إدماج احتياجات المرأة في العمل، ومتابعة الموضوعات المتصلة بمهام عمل اللجنة وأهدافها في النهوض بقدرات أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها.
كما تناول الاجتماع مناقشة إطلاق جائزة الإبداع والتميز لأعضاء النيابة العامة ومنتسبيها من أجل دعم العمل الإبداعي في النيابة العامة وتطويره على نحو يسهم في بناء بيئة مؤسسية محفزة ومشجعة لتنفيذ الأفكار التطويرية، وبما ينعكس إيجاباً على مقومات العدالة الجنائية وسبل تحقيقها، إضافة إلى مناقشة عدد من الرؤى المتعلقة بتعزيز ثقافة المرونة من خلال تقديم ترتيبات عمل مرنة وخيارات العمل عن بعد.
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