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المحافظة الجنوبية تكّرم الفائزين بالمسابقة الإذاعية الوطنية بمشاركة فاعلة بلغت 6 آلاف مشاركة

12/31/2023 3:06:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدعم واهتمام من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اختتمت المحافظة الجنوبية؛ المسابقة الإذاعية الوطنية المقامة بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية وإذاعة البحرين ، حيث حققت المسابقة نجاحاً باهراً بمشاركة وتفاعل من قبل الأهالي بلغ عددها 6 آلاف مشاركة ، ومن خلال منصات التواصل وتطبيق المحافظة، حيث كرمت المحافظة الفائزين السبعة ، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.

وتأتي هذه المسابقة الإذاعية الوطنية ، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقامتها المحافظة الجنوبية وفي مقدمتها فعاليات العرضة المتنقلة والتي أقيمت في عدّة مناطق شملت: الرفاع، والزلاق، ومدينة خليفة، واحتفال وطني لأهالي مدينة عيسى بمشاركة متميزة عبّرت عن معاني الولاء والحب لقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه
والوطن، بالإضافة إلى المهرجان التراثي في منتزه الحنينية ، وإقامة بطولة المحافظة الجنوبية لرياضة البادل في نسختها الثانية ، وذلك لتعزيز دور الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعاون القطاع الخاص.

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