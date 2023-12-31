المحافظة الجنوبية تكّرم الفائزين بالمسابقة الإذاعية الوطنية بمشاركة فاعلة بلغت 6 آلاف مشاركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدعم واهتمام من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اختتمت المحافظة الجنوبية؛ المسابقة الإذاعية الوطنية المقامة بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية وإذاعة البحرين ، حيث حققت المسابقة نجاحاً باهراً بمشاركة وتفاعل من قبل الأهالي بلغ عددها 6 آلاف مشاركة ، ومن خلال منصات التواصل وتطبيق المحافظة، حيث كرمت المحافظة الفائزين السبعة ، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.
وتأتي هذه المسابقة الإذاعية الوطنية ، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقامتها المحافظة الجنوبية وفي مقدمتها فعاليات العرضة المتنقلة والتي أقيمت في عدّة مناطق شملت: الرفاع، والزلاق، ومدينة خليفة، واحتفال وطني لأهالي مدينة عيسى بمشاركة متميزة عبّرت عن معاني الولاء والحب لقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه
والوطن، بالإضافة إلى المهرجان التراثي في منتزه الحنينية ، وإقامة بطولة المحافظة الجنوبية لرياضة البادل في نسختها الثانية ، وذلك لتعزيز دور الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعاون القطاع الخاص.
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