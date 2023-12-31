جلالة الملك المعظم يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد
التاريخ
12/31/2023 3:06:32 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، مع قادة الدول العربية والاسلامية والصديقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.
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