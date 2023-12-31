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جلالة الملك المعظم يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

12/31/2023 3:06:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، مع قادة الدول العربية والاسلامية والصديقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.

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