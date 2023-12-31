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رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحلول العام الميلادي الجديد

12/31/2023 3:06:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وأكد حرص مجلس النواب، على مواصلة العمل والإنجاز لخدمة الوطن وتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات للمواطنين، عبر استمرار نهج التعاون البناء والفعال مع الحكومة الموقرة، والتنسيق والتكامل مع مجلس الشورى، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، والبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات حضارية، والاعتزاز بدور المواطن في صنع القرار الوطني، والشراكة المتميزة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني كافة، للمضي قدما لتحقيق الأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.


ودعا المسلم، المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات، ودوام التقدم والازدهار، وأن يجعله عامًا حافلاً بالعطاء المتجدد والنماء المستمر، وأن ينعم على العالم أجمع بالسلام والإخاء، والأمن والاستقرار.

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