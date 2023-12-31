رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحلول العام الميلادي الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وأكد حرص مجلس النواب، على مواصلة العمل والإنجاز لخدمة الوطن وتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات للمواطنين، عبر استمرار نهج التعاون البناء والفعال مع الحكومة الموقرة، والتنسيق والتكامل مع مجلس الشورى، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، والبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات حضارية، والاعتزاز بدور المواطن في صنع القرار الوطني، والشراكة المتميزة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني كافة، للمضي قدما لتحقيق الأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
ودعا المسلم، المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات، ودوام التقدم والازدهار، وأن يجعله عامًا حافلاً بالعطاء المتجدد والنماء المستمر، وأن ينعم على العالم أجمع بالسلام والإخاء، والأمن والاستقرار.
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