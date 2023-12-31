رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم،وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك المعظّم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالخير واليُمن والبركات، وعلى مملكة البحرين بدوام التقدم والتطور والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظَّم، وأن يجعله عام خيرٍ وبركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

ودعا رئيس مجلس الشورى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم، بموفور الصحة والسعادة، ويبقي جلالته ذخراً وسنداً للوطن، الذي يقود مسيرته ونهضته المباركة بكل حكمة وحنكة واقتدار، سائلًا المولى عزّ وجل أن ينعم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدوام الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطى سموّه الكريم.



وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بالتهاني والتبريكات، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظَّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيًا المولى عزّ وجل أن يحفظ سموّها بموفور الصحة والسعادة، ويبقيها ذخرًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.