رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك المعظّم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالخير واليُمن والبركات، وعلى مملكة البحرين بدوام التقدم والتطور والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظَّم، وأن يجعله عام خيرٍ وبركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
ودعا رئيس مجلس الشورى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم، بموفور الصحة والسعادة، ويبقي جلالته ذخراً وسنداً للوطن، الذي يقود مسيرته ونهضته المباركة بكل حكمة وحنكة واقتدار، سائلًا المولى عزّ وجل أن ينعم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدوام الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطى سموّه الكريم.
وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بالتهاني والتبريكات، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظَّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيًا المولى عزّ وجل أن يحفظ سموّها بموفور الصحة والسعادة، ويبقيها ذخرًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
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