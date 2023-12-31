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طلب هاتفها المحمول .. امرأة تطعن زوجها بمقص في عينه

12/31/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت ولاية أوتار براديش باغبات الهندية، حادثة مروعة بعدما أقدمت امرأة على طعن زوجها في عينيه بسبب مسألة تافهة، وقالت الشرطة إن الزوجين تشاجرا حول تقاسم الهاتف المحمول الخاص بالمرأة.

وبحسب الشرطة، طلب الرجل من زوجته هاتفها المحمول حتى يتمكن من الاستماع إلى الأغاني على موقع يوتيوب، فردت طالبة منه استخدام هاتفه الخاص والاستماع إلى ما يريده من الأغاني، ليشتعل فتيل الأزمة بين الزوجين وأثناء الشجار، التقطت المرأة مقصًا وطعنته في عينه، حسبما أكد أفراد عائلة الرجل، وفقا لموقع news9live.

ثم نقلت الأسرة الرجل المصاب إلى مركز صحي قريب حيث يخضع حاليا للعلاج. وتم التعرف على المرأة وبدأت الشرطة عملية البحث عنها.

وقدم الرجل، الذي أصيب بجروح بالغة في الهجوم، شكوى ضد زوجته، وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية من جميع الزوايا وتبحث عن المرأة. وكانوا يأملون في إلقاء القبض عليها قريبا. وسوف يتخذون المزيد من الإجراءات بمجرد القبض على عليها.

لكن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها الهند في حوادث زوجية، ففي حادث مماثل تم الإبلاغ عنه في غازي آباد في وقت سابق من هذا الشهر، قام رجل بقطع رأس زوجته بعد أن فشلت في تقديم الشاي له في الوقت المحدد.

في هذه الحالة التي تم الإبلاغ عنها في غازي آباد، قالت الشرطة إن المرأة لا تريد أن يتناول زوجها الشاي كل يوم، حيث كان الاثنان يتناقشان دائمًا حول عواقب شرب الشاي على صحة الرجل.

وفي إحدى هذه المشاجرات، أقدم الرجل على قتل زوجته، وكان الزوجان في منتصف العمر وآباء لثلاثة أطفال.


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