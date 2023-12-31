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منافسات قوية لسن الفطامين في ميدان الذيد لسباقات الهجن

12/31/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح اليوم الأحد، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات القوية إقامة 12 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1200متر.

وحقق المراكز الأولى«الظبي» لعبدالله سعيد الشمطي، بالشوط الأول،و«منذر» للمالك نفسه، بالشوط الثاني،بزمن 1:48:27 دقيقة ( أفضل توقيت )،و«الشاهينية» لـمحمد راشد عبيد بالشوط الثالث ،و«أغيد» لـ سلطان سعيد الكتبي،بالشوط الرابع،و«مهدية» لـراشد خلفان الحافري بالشوط
الخامس و«شاهين» لمحمد راشد عبيد،بالشوط
السادس،و«الشاهينية»لـمحمد راشد عبيد ،بالشوط السابع ،و«شاهين» لسالم عبيد الخاصوني،بالشوط الثامن،و«الشاهينية» لمحمد راشد عبيد بالشوط التاسع،و«مغامر» لسالم سعيد الشمطي بالشوط العاشر ،و «جلمودة» لعبدالله سالم الكتبي بالشوط 11، و«الحذر» لحربي سليم العامري بالشوط 12.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن
أن سباق سن الفطامين بميدان الذيد، ساهم في إتاحة الفرصة الكبيرة لكافة ملاك الهجن من أبناء القبائل من كافة أنحاء الإمارات للمشاركة بالهجن من فئة «سن الفطامين»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتمسك بالموروث التاريخي ، والذي نفتخر به لأن رياضة الهجن تشكل جانباً كبيراً من تاريخ الدولة.

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