Sunday, 31 December 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرسنال يواصل التراجع ويتعثر أمام فولهام وتوتنهام يهز شباك بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

12/31/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل أرسنال تراجعه في النتائج وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي ببطولة الدروي الإنجليزي لكرة القدم، حيث خسر أمام مضيفه فولهام 1 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي خسر في الجولة الماضية أمام ويستهام، عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا ، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، علما أن ليفربول سيواجه نيوكاسل غدا الاثنين.

على الجانب الأخر، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الخامسة عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يدرك فولهام التعادل عن طريق راؤول خيمنيز في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 58 سجل ديكورفا بوبي ريد
الهدف الثاني لفولهام.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز توتنهام على ضيفه بورنموث 3 /1.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق بابي سار، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 سجل ريتشارلسون الهدف الثالث لتوتنهام، فيما سجل أليكس سكوت الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 84.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31122023000110011019ID1107672670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث