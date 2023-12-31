أرسنال يواصل التراجع ويتعثر أمام فولهام وتوتنهام يهز شباك بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

واصل أرسنال تراجعه في النتائج وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي ببطولة الدروي الإنجليزي لكرة القدم، حيث خسر أمام مضيفه فولهام 1 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي خسر في الجولة الماضية أمام ويستهام، عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا ، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، علما أن ليفربول سيواجه نيوكاسل غدا الاثنين.

على الجانب الأخر، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الخامسة عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يدرك فولهام التعادل عن طريق راؤول خيمنيز في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 58 سجل ديكورفا بوبي ريد

الهدف الثاني لفولهام.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز توتنهام على ضيفه بورنموث 3 /1.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق بابي سار، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 سجل ريتشارلسون الهدف الثالث لتوتنهام، فيما سجل أليكس سكوت الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 84.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

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