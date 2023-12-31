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بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبداً

12/31/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده "لن تتراجع أبدا"، بدون أن يذكر صراحة الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا".

ولو أن بوتين لم يشر صراحة إلى الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ حوالي عامين، لمّح مرات عدة إليها مقدما على سبيل المثال تحية إلى الجنود "أبطالنا".

لكن خلافا للعام الماضي عندما ظهر محاطا بجنود يرتدون الزي العسكري، أعلن بوتين أن 2024 ستكون "سنة العائلة".

وقال في هذا الخطاب الذي يذاع للمرة الأولى في أقصى الشرق الروسي "دافعنا بحزم عن مصالحنا الوطنية وحريتنا وأمننا وقيمنا".

وأكّد بوتين أن روسيا التي تعيش "مرحلة غير مسبوقة" ستكون "أقوى" العام المقبل.


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