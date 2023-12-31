إسرائيل تعين يسرائيل كاتس وزيراً جديداً للخارجية

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان إيلي كوهين، وفق ما أعلنت في بيان، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقا.

وبموجب هذا التعديل الوزاري، يعيَّن الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلا من الوزير يسرائيل كاتس الذي سيعيَّن في منصب وزير الخارجية بدلا من كوهين، على أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست.

وجاء في البيان "وافقت الحكومة على تعيين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية... وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية".

وأضاف البيان أن كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي أثارها الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي مقابلة مع إذاعة إسرائيلية الأحد، قال كوهين إن "الحكومة تتحمل مسؤولية" الفشل في استباق هجوم حماس، قائلا إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عندما تنتهي الحرب.

وأودى الهجوم غير المسبوق على إسرائيل بحياة نحو 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى بيانات رسمية.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية عن مقتل 21822 شخصا معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد.

وعُيِّن كوهين وزيرا للخارجية العام الماضي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.





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