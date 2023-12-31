فاطمة بنت مبارك تهنئ المحتفلين بعيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في الإمارات وجميع أنحاء العالم.
وقالت سموها: "يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد المجيد في الإمارات وجميع أنحاء العالم. ونحن نستقبل العام الجديد نسأل الله العلي القدير أن يجعله عام استقرار وسلام وأن يعم بخيره العالم أجمع".
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