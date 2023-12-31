فاطمة بنت مبارك تهنئ المحتفلين بعيد الميلاد المجيد

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وقالت سموها: "يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد المجيد في الإمارات وجميع أنحاء العالم. ونحن نستقبل العام الجديد نسأل الله العلي القدير أن يجعله عام استقرار وسلام وأن يعم بخيره العالم أجمع".





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