إسرائيلي ينتحل صفة جندي ويسرق أسلحة للانضمام في حرب غزة



ذكرت وسائل إعلام أن الادعاء العام الإسرائيلي وجه اتهامات جنائية اليوم "الأحد" لرجل بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفوجئت إسرائيل بالهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر ونظمت قوات الأمن نفسها في كثير من الأحيان بشكل عفوي في الميدان لصد المتسللين وشن هجوم مضاد.

وفقا للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، فإن المتهم روي يفراخ لم يخدم أبدا في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق.

وجاء في لائحة الاتهام أن الحيلة "سهلت حصول "يفراخ" على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة"، مضيفة أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل "يفراخ" تضمنت بندقية هجومية وأنواعاً مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات.

والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاماً. لكن محامي "يفراخ" قال إنه ينبغي الإشادة بالمدعى عليه.

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