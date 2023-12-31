غوتيريش ينهي عمل محكمة الحريري

الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ينهي عمل المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم "الأحد."





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