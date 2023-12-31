بيل غيتس يجني 11 مليون دولار يومياً

احتفظ بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بلقب أغنى رجل في العالم لمدة 20 عاماً قبل أن يتفوق عليه مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس.

ومع ذلك، فهو لا يزال يحتل مرتبة بين النخبة من حيث الثروة. ولتوضيح حجم ثروته؛ يكسب الشخص العادي حوالي 2.7 مليون دولار في حياته، وفقاً لما نقلت العربية نت عن موقع "Zippia" للمعلومات المهنية. ويكسب غيتس ما يقرب من 3 إلى 4 أضعاف هذا المبلغ في يوم واحد، مما يسلط الضوء على مدى قوة موارده المالية.

وتختلف المصادر حول المبلغ الدقيق، حيث يقدر أحد مؤشرات الثروة أرباحه اليومية بحوالي 10.95 ملايين دولار – حوالي 117 دولاراً في الثانية. بينما يقدم مصدر آخر رقماً أقل يبلغ حوالي 7.6 ملايين دولار في اليوم أو 319.635 دولاراً في الساعة.

وعلى الرغم من أن جزءاً صغيراً فقط من ثروته يأتي من شركة مايكروسوفت حالياً، إلا أن الشركة تظل جزءاً محورياً من رحلته المالية. منذ أن أسس غيتس وبول ألين شركة مايكروسوفت في عام 1975، سيطرت الشركة على العديد من أسواق التكنولوجيا، وحققت قيمة سوقية تزيد على 1 تريليون دولار بحلول عام 2019.

وتشير بعض المصادر إلى أن حوالي 12.5% فقط من صافي ثروة غيتس تأتي من مايكروسوفت، وفقاً لما ذكره موقع "Benzinga".

وتتنوع ثروته بين الاستثمارات العقارية، والأراضي الزراعية، والسيولة النقدية، وغيرها الكثير، كما يمتلك غيتس عبر شركته الاستثمارية "كاسكيد"، حصصاً في الفنادق الفاخرة وغيرها من المشاريع.

وبغض النظر عن حجم ثروته ودخله اليومي، فإن مجموعة غيتس من السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة والأعمال الفنية تعكس اهتماماته الانتقائية، في حين تؤكد جهوده الخيرية التزامه بالقضايا العالمية التي تدعم المبادرات في مجال الصحة والطاقة المتجددة والمزيد.

وفي عام 2023، خصصت مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" مبلغ 8.3 مليارات دولار لمكافحة الفقر والمرض وعدم المساواة، ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق. وتهدف المؤسسة إلى زيادة مدفوعاتها إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وفي عام 2023، قام غيتس بتوسيع محفظته الاستثمارية، مما يشير إلى اتباع نهج استراتيجي لإدارة الثروات. حصل على حصة 3.76% في "Heineken Holding NV"، بقيمة 939.87 مليون دولار تقريباً.

استثمر غيتس أيضاً في الأراضي الزراعية، حيث يمتلك حوالي 242 ألف فدان أو ما يقرب من 0.03% من إجمالي الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة. وخلال جلسة "اسألني أي شيء" على موقع Reddit، قال إنه يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل من خلال هذه الاستثمارات، مع اتخاذ القرارات من قبل فريق استثماري محترف.



