مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار

مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار
التاريخ
12/31/2023 3:00:22 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149 بالمئة.
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