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رئيس الدولة: أدعو الله أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة

12/31/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار في الإمارات الحبيبة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة".



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