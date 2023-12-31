رئيس الدولة: أدعو الله أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار في الإمارات الحبيبة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة".







