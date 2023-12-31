رئيس الدولة: أدعو الله أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة

رئيس الدولة: أدعو الله أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة
التاريخ
12/31/2023 3:00:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار في الإمارات الحبيبة.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة".
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