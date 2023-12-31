شخبوط بن نهيان يتفقد مستودعات المساعدات الإماراتية الإغاثية الموجهة إلى غزة في مدينة العريش المصرية

تفقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ووفد دولة الإمارات المرافق، مستودعات المساعدات الإماراتية الإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية.. وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي كان قد أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والتي تأتي تجسداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.



واستمع معاليه والوفد إلى شرح من مسؤولي مستودعات المساعدات الإماراتية حول آلية التعامل مع المساعدات تمهيداً لإدخالها إلى غزة، فيما شارك الوفد في تعبئة عدد من صناديق المساعدات الإغاثية.



وقد بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" أكثر من 9000 طن، وجرى إرسال 121 شاحنة برية وحمولة سفينة، و129 طائرة شحن.