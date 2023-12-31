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نادية الزعبي ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام 2023

12/31/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
جاءت الإعلامية الاردنية نادية الزعبي ، ضمن قائمة الأعلام الأكثر تميزاً خلال العام ٢٠٢٣ وذلك وفق الاستفتاء المفتوح الذي تم إجراءه من قبل فريق هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع اكاديمية الإعلام المتكامل في دولة الكويت ومجلة الإعلامي العربي وبمشاركة اكثر من ستة الاف مشارك من مختلف ارجاء الوطن العربي.

‎‏‎‏‎‏‎‏@ima_media

‎‏‎‏‎‏‎‏@themediamagazin

@nadiaalzoubi

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