نادية الزعبي ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام 2023

نادية الزعبي ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام 2023
التاريخ
12/31/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
جاءت الإعلامية الاردنية نادية الزعبي ، ضمن قائمة الأعلام الأكثر تميزاً خلال العام ٢٠٢٣ وذلك وفق الاستفتاء المفتوح الذي تم إجراءه من قبل فريق هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع اكاديمية الإعلام المتكامل في دولة الكويت ومجلة الإعلامي العربي وبمشاركة اكثر من ستة الاف مشارك من مختلف ارجاء الوطن العربي.
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