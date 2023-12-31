الأرصاد طقس معتدل مع فرصة لأمطار متفرقة والعظمى 23

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا لنهار اليوم الأحد،
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.
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