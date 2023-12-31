الأرصاد طقس معتدل مع فرصة لأمطار متفرقة والعظمى 23

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا لنهار اليوم الأحد،والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.