العجيري العلمي تأخر شروق الشمس بدءا من 2 يناير مع ظهور نجم الشولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي إن موسم المربعانية شارف على الانتهاء مع ظهور نجمه الثالث المعروف باسم «نجم الشولة» في الثاني من يناير.
وأوضح المركز في بيان لـ «كونا» أن عدد أيام نجم الشولة 13 يوما ويعد ثالث وآخر نجوم المربعانية ويكون شروق الشمس خلال وقت ظهور نجم الشولة قد بلغ أقصى مدى له في التأخر طوال العام.
وأضاف أن وقت شروق الشمس في أول أيام الشولة يكون في تمام الساعة 6 و43 دقيقة صباحا بينما يكون الغروب في تمام الساعة 5 ودقيقة واحدة صباحا، وأن الليل يستمر في تغلبه على عدد ساعات النهار حيث يصل معدل عدد ساعاته إلى 13 ساعة و42 دقيقة تقريبا.
وأشار إلى أنه خلال أيام الشولة يلحظ انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل وفي المناطق المكشوفة ويلحظ اشتداد البرد فجرا.
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