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العجيري العلمي تأخر شروق الشمس بدءا من 2 يناير مع ظهور نجم الشولة

12/31/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي إن موسم المربعانية شارف على الانتهاء مع ظهور نجمه الثالث المعروف باسم «نجم الشولة» في الثاني من يناير.
وأوضح المركز في بيان لـ «كونا» أن عدد أيام نجم الشولة 13 يوما ويعد ثالث وآخر نجوم المربعانية ويكون شروق الشمس خلال وقت ظهور نجم الشولة قد بلغ أقصى مدى له في التأخر طوال العام.
وأضاف أن وقت شروق الشمس في أول أيام الشولة يكون في تمام الساعة 6 و43 دقيقة صباحا بينما يكون الغروب في تمام الساعة 5 ودقيقة واحدة صباحا، وأن الليل يستمر في تغلبه على عدد ساعات النهار حيث يصل معدل عدد ساعاته إلى 13 ساعة و42 دقيقة تقريبا.
وأشار إلى أنه خلال أيام الشولة يلحظ انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل وفي المناطق المكشوفة ويلحظ اشتداد البرد فجرا.

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