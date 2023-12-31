MENAFN - Al-Anbaa) هناك الكثير من الهوايات في هذه الحياة والتي يسعى أصحابها لإتقانها وممارستهالكن...هل سمعت عن هواية جمع الحسنات من أي مكان، وفي أي زمان ؟نعم أعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن يريد ثمارها يسعى لجمع أكبر قدر من الحسنات التي تنجيه من عذاب الله وتوصله إلى جنة الرحمن وإلى رضوانه ...كيف لا ونحن نقرأ قول الله تعالى(إن الحسنات يذهبن السيئات)تخيل حجم الأجر فيما يلي:⁃ داعية كفلته فهو يسعى للدعوة ولك نصيب بكل عمل يعمله.⁃ يتيم تكفلت به فهو يدعو لك وتأخذ اجره بكل حرف يتعلمه أو آية يحفظها.⁃ مسجد شاركت به ويصلون فيه المصلون فتأخذ مثل أجر من صلى به.⁃ ساهمت بطباعة كتاب فتأثر بقراءته أحدهم أو اهتدى منه غير مسلم.⁃ مشروع تنموي تهديه لأسرة فقيرة (عربة طعام - مكينة خياطة - قارب صيد...) فتكون سببا لمصدر رزقهم وادخال السعادة لقلوبهم.⁃ سعيت لقضاء حاجة محتاج أو قضيت عنه دينا فأدخلت البسمة في قلبه.⁃ ابتسمت بوجه انسان فتكتب لك صدقة.⁃ جبرت خاطر أحدهم فتأخذ أجر من ذلك...نعم وغيرها من الأعمال الكثيرة فاحرص عليها ولتكن لك قاعدة «خير الأعمال أدومها وإن قل» واحرص على جمع حسناتك بأعمالك.

نعم تأمل بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم

عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« على كل مسلم صدقة قيل: أرأيت إن لم يجد؟

قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق

قال: أرأيت إن لم يستطع؟

قال: يعين ذا الحاجة الملهوف قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟

قال: يأمر بالمعروف أو الخير قال: أرأيت؟ إن لم يفعل

قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة ». رواه مسلم



وانظر إلى عظيم كرم ربك في تثقيل موازين حسناتك:

قال صلى الله عليه وسلم:

«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل».

نعم، لنسع في جمع حسناتنا فهي لا تضيع عند خالقنا سبحانه.

‏قال ‎الإمام ابن القيم رحمه الله

«لو علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أكثر من لذة الآخذ».