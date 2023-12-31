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وكيل الصحة للشؤون الهندسية تفقد محطات الغازات الطبية ومولدات الطوارئ في 3 مستشفيات

12/31/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار المتابعة الميدانية الدورية للوقوف على مستوى الجهوزية، تفقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية م.إبراهيم النهام محطات الغازات الطبية ومولدات الطوارئ في مستشفى الأميري، والفروانية الجديد، ومبارك الكبير.
وتأتي الجولة بهدف المتابعة الدورية للوقوف على مستويات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع خطط الطوارئ، بما يضمن تلبية الاحتياجات وضمان استمرارية تقديم الخدمة والرعاية الصحية.
وشملت الجولة الاطلاع عن كثب على مراقبة وتشغيل وحدات وأنظمة الغازات الطبية في المرافق التي شملتها الجولة، ومستوى جهوزية محطات مولدات الطوارئ، وقدرتها على تلبية احتياجات المستشفيات حال حدوث أي خلل.
وثمن النهام جهود القائمين على أقسام الشؤون الهندسية في مختلف مستشفيات البلاد، وقدرتهم على التعامل الفوري مع أي خلل في زمن قياسي، وتفادي تأثير ذلك على تقديم الخدمة والرعاية الصحية.

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