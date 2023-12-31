وكيل الصحة للشؤون الهندسية تفقد محطات الغازات الطبية ومولدات الطوارئ في 3 مستشفيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار المتابعة الميدانية الدورية للوقوف على مستوى الجهوزية، تفقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية م.إبراهيم النهام محطات الغازات الطبية ومولدات الطوارئ في مستشفى الأميري، والفروانية الجديد، ومبارك الكبير.
وتأتي الجولة بهدف المتابعة الدورية للوقوف على مستويات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع خطط الطوارئ، بما يضمن تلبية الاحتياجات وضمان استمرارية تقديم الخدمة والرعاية الصحية.
وشملت الجولة الاطلاع عن كثب على مراقبة وتشغيل وحدات وأنظمة الغازات الطبية في المرافق التي شملتها الجولة، ومستوى جهوزية محطات مولدات الطوارئ، وقدرتها على تلبية احتياجات المستشفيات حال حدوث أي خلل.
وثمن النهام جهود القائمين على أقسام الشؤون الهندسية في مختلف مستشفيات البلاد، وقدرتهم على التعامل الفوري مع أي خلل في زمن قياسي، وتفادي تأثير ذلك على تقديم الخدمة والرعاية الصحية.
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