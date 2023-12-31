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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة بداية العام الجديد

12/31/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية
الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد.

وقالت عبر حسابها الرسمى بـ"فيس بوك "أهنئ للشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات والمزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير .





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