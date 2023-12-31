السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة بداية العام الجديد

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة بداية العام الجديد
التاريخ
12/31/2023 2:24:44 PM
(MENAFN
- Youm7) هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية
الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد.
وقالت عبر حسابها الرسمى بـ"فيس بوك "أهنئ للشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات والمزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير .
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