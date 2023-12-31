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ملكة الدنمارك مارجريت الثانية تعلن اعتزامها التنحى عن العرش فى 14 يناير المقبل

12/31/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية ، الأحد، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام أبنها ولى العهد الأمير فريدريك، بحسب سكاى نيوز.

وجاء إعلان الملكة خلال خطابها بمناسبة العام الجديد أنها تعتزم التخلى عن العرش فى 14 يناير المقبل، والذى يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش فى سن الحادية والثلاثين بعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.

أكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار فى بيان صحفى أشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".

لطالما كانت مارجريت، المدخنة الشرهة التى يبلغ طولها مترا واثنين وثمانين سنتيمترا، إحدى أكثر الشخصيات شعبية بين جموع الشعب.

غالبا ما كانت تسير فى شوارع كوبنهاجن دون مرافقين تقريبا وحازت إعجاب الدنماركيين بودها وحفاوتها بال خرين ومواهبها كعالمة لغوية وكمصممة أزياء أيضا.

كانت مارجريت متزلجة متحمسة أيضا وعضو فى وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية كأميرة، وانضمت لدورات التدريب على رياضة الجودو كما خاضت اختبارات التحمل فى الثلج، وظلت مارغريت متماسكة حتى مع تقدمها فى السن.

وفى عام 2011 وبعدما بلغت السبعين، زارت القوات الدنماركية فى أفغانستان مرتدية زيا عسكريا من قطعة واحدة.

بوصفها الملكة، اعتادت التنقل عبر البلاد وزيارة غرينلاند وأرخبيل جزر فارو- وكلاهما يتبع مملكة الدنمارك ويتمتع بحكم شبه ذاتي- بشكل منتظم، حيث كانت تجد فى انتظارها حشودا مبتهجة فى كل مكان.







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