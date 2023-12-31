متحدث جيش الاحتلال: بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع

(MENAFN
- Youm7) قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نواصل العمل لتخفيف من حدة إطلاق الصواريخ على غزة، مضيفا أن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع وتنشيط السوق مرة أخرى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الأركان كل أسبوع يجرى معاينة ميدانية للتخفيف الصواريخ على الميدانيين، مضيفا أن قتال الفصائل الفلسطينية تتطلب قوات خاصة وهندسية فوق الأرض وتحتها.
وتابع أن نحن لدينا أهداف ولا نطرحها على الملأ ولكن سيتم مفاجأة الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن حزب الله لا يهمه مصلحة سكان جنوب لبنان.
وأوضح أنه يجب إعادة الإسرائيليين لسكان غزة، ويجب بناء جدار وعدد من الوسائل الأمنية الأخرى، مؤكدا أننا ندير حرب طويلة، وسيتم إعادة تأهيل الضباط في الجيش لمواصلة الحرب.
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