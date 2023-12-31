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متحدث جيش الاحتلال: بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع

12/31/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نواصل العمل لتخفيف من حدة إطلاق الصواريخ على غزة، مضيفا أن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع وتنشيط السوق مرة أخرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الأركان كل أسبوع يجرى معاينة ميدانية للتخفيف الصواريخ على الميدانيين، مضيفا أن قتال الفصائل الفلسطينية تتطلب قوات خاصة وهندسية فوق الأرض وتحتها.

وتابع أن نحن لدينا أهداف ولا نطرحها على الملأ ولكن سيتم مفاجأة الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن حزب الله لا يهمه مصلحة سكان جنوب لبنان.

وأوضح أنه يجب إعادة الإسرائيليين لسكان غزة، ويجب بناء جدار وعدد من الوسائل الأمنية الأخرى، مؤكدا أننا ندير حرب طويلة، وسيتم إعادة تأهيل الضباط في الجيش لمواصلة الحرب.








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